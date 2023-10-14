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        Taksiciyi darbedip, tabancayla öldürdü

        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca (45), aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:35
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        Taksiciyi darbedip, tabancayla öldürdü
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        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca (45), aracına binen bir kişi tarafından darbedilip, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. 

        Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, darbettiği taksiciye tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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