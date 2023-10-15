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        Taksiciyi darbedip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'yı (45), aracına binip darbettikten sonra tabanca ile vurarak öldüren Mustafa Gülbaş (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 20:10 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:15
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        Taksiciyi darbedip, tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca'yı (45), aracına binip darbettikten sonra tabanca ile vurarak öldüren Mustafa Gülbaş (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen Mustafa Gülbaş, tartıştığı taksiciyi darbetti. Gülbaş, daha sonra tabanca ile 6 el ateş açarak Karaca'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi ise Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi.

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