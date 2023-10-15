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        Düğünde havaya ateş açan magandanın kurşunuyla öldü

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, yakınının açık alanda yapılan düğününde halay çektiği sırada, havaya ateş açan İ.G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Abdülaziz Erbirol (50) hayatını kaybetti. Erbirol'un cenazesi toprağa verilirken, İ.G. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:45
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        Düğünde havaya ateş açan magandanın kurşunuyla öldü
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, yakınının açık alanda yapılan düğününde halay çektiği sırada, havaya ateş açan İ.G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Abdülaziz Erbirol (50) hayatını kaybetti. Erbirol'un cenazesi toprağa verilirken, İ.G. gözaltına alındı.

        Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde yapılan kır düğününde meydana geldi. Bir yakınının düğününe katılan Abdülaziz Erbirol, halay çektiği sırada İ.G.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Erbirol ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Erbirol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Maganda İ.G., polis tarafından gözaltına alındı. İ.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Erbirol bugün, Hacı Salih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

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