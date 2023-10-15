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        Cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda, bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:45
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        Cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda, bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.  

        Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Zekeriya Batur (42) idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilden fırlayan Fatma Batur´un (42) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Zekeriya Batur ve Çetin Batur (28) ağır yaralı olarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çetin Batur, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Zekeriya Batur'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan diğer otomobilde bulunanlar ise yaralanmadı.

        CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

        Öte yandan Zekeriya Batur idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobilde bulunanların Samsun´da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tekirdağ´a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

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