Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ergün Atalay: Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız

        TÜRKİYEİşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, "Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergün Atalay: Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYEİşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, "Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEKGIDA-İş Sendikası'nda sendikaların il temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Atalay, herkesin emekten yana tavır almak zorunda olduğunu belirterek, "Seçim arifesinde, iktidarı da muhalefeti de ortaya çıkıp, 'Taşeron meselesini çözeceğiz' dedi. Aradan 5 ay geçti. Taşeron meselesini ne iktidar ne muhalefet ağzına almıyor" dedi.

        Asgari ücret görüşmelerine de ilişkin Atalay, "Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum. Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak. Orada ne olması gerekiyorsa; orada oturanlar, karar verecek. Sendikacılar da onlara uyacak. Onlar, geçinemediklerini anlatacak" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak

        Benzer Haberler

        Gölcük'te TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Gölcük'te TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kandıra'da Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı
        Kandıra'da Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Kocaeli'de sendika ziyaretinde konuştu:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Kocaeli'de sendika ziyaretinde konuştu:
        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi
        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi
        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı
        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı