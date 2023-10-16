Ergün Atalay: Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız TÜRKİYEİşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, "Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.

TÜRKİYEİşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, "Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEKGIDA-İş Sendikası'nda sendikaların il temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Atalay, herkesin emekten yana tavır almak zorunda olduğunu belirterek, "Seçim arifesinde, iktidarı da muhalefeti de ortaya çıkıp, 'Taşeron meselesini çözeceğiz' dedi. Aradan 5 ay geçti. Taşeron meselesini ne iktidar ne muhalefet ağzına almıyor" dedi.

Asgari ücret görüşmelerine de ilişkin Atalay, "Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum. Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak. Orada ne olması gerekiyorsa; orada oturanlar, karar verecek. Sendikacılar da onlara uyacak. Onlar, geçinemediklerini anlatacak" diye konuştu.