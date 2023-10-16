Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı KOCAELİ´ninDarıcailçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla ayağından vuruldu. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ´ninDarıcailçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla ayağından vuruldu. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup genç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tabancayla D.Ö´yü ayağından vurdu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada ayağından vurulan D.Ö., sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.