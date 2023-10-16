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        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:19 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:20
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        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi geçişinde meydana geldi. Yolun İstanbul istikametinde onlarca araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahalede bulunurken, yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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