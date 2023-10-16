Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        TEM'de 26 araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 13 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de 26 araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 13 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLKBELİRLEMELEREGÖRE 26 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 2'Sİ AĞIR, 13 YARALI

        Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 13 kişi kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada olay yerinde bulunan ekipleri, demir yığını haline dönüşen birçok araçta yaralı olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        İSTANBUL KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

        Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekipleri, araçları D-100 karayoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirdi. Kazaya karışan ve küçük çaplı hasar meydana gelen araçlar yoldan kaldırılırken, diğer araçların yoldan kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sığınaklara koştular
        Sığınaklara koştular
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!

        Benzer Haberler

        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)
        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aks...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aks...
        Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi