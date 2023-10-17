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        Otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

        KOCAELİ'de yolunkarşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 02:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 02:05
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        Otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
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        KOCAELİ'de yolunkarşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde meydana geldi. Üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 2´nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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