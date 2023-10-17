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        Kocaeli'de elektrik direği üzerinde tehlikeli çalışma

        KOCAELİ´ninBaşiskele ilçesinde elektrik hatlarında çalışma yapan bir işçinin gerekli güvenlik önlemleri olmadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:35
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        Kocaeli'de elektrik direği üzerinde tehlikeli çalışma
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        KOCAELİ´ninBaşiskele ilçesinde elektrik hatlarında çalışma yapan bir işçinin gerekli güvenlik önlemleri olmadan çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

        Olay, dün Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi´nde meydana geldi. Vinç ile elektrik direğinin üzerine çıkan firmaya bağlı bir işçi, herhangi bir güvenlik olmadan kablo bağlantılarını yaptı. İşçinin tehlikeli çalışması, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. O anları kamerayla kaydeden kişi, "Ne bir güvenlik önlemi var, ne bir belden bağlama çalışma şeyi var. Kabloları kesip kesip yolun ortasına atıyorlar. Bunu yapan hangi kurumsa gelsin buna müdahale etsin. Bu adam ölürse sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

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