Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yabancılara sahte belgelerle ikamet çıkaran şüphelilere operasyon: 13 gözaltı

        KOCAELİ'de,yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancılara sahte belgelerle ikamet çıkaran şüphelilere operasyon: 13 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'de,yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde  yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de restorasyonu süren tarihi halkevi binası kapılarını gençler için...
        Kocaeli'de restorasyonu süren tarihi halkevi binası kapılarını gençler için...
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kocaeli'de elektrik direği üzerinde tehlikeli çalışma
        Kocaeli'de elektrik direği üzerinde tehlikeli çalışma
        Otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        TANKERDEN YOLA DÖKÜLEN MAZOT, 26 ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA SEBEP OLDU; 13 YAR...
        TANKERDEN YOLA DÖKÜLEN MAZOT, 26 ARACIN KARIŞTIĞI KAZAYA SEBEP OLDU; 13 YAR...