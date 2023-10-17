Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı´na minibüs hediye edildi

        KocaeliBüyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı´na minibüs hediye etti. Teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart´ta da kupa Türkiye´ye gelecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı´na minibüs hediye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KocaeliBüyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı´na minibüs hediye etti. Teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart´ta da kupa Türkiye´ye gelecek" dedi.

        Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen teslim töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve oyuncular hazır bulundu.

        BİROL AYDIN: EVDEN ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR BELKİ BU ARABAYLA EVLERİNDEN ÇIKIP SPOR YAPACAKLAR

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bugün tahsis edilen bu araba belki sırf Kocaeli´deki sporcuları değil de Türkiye´nin dört bir yanından yüzbinlerce evden çıkamayan çocuklar belki bu arabayla evlerinden çıkıp spor yapacaklar. Milli takımımız bu arabayla inşallah otellerinden spor sahasına, spor sahasından otellerine giderek orada faaliyetlerini yürütecek. Bugün Kocaeli aslında sırf Kocaeli´deki engellilere değil Türkiye´deki bütün engellilere bu hizmet aracı nasip oldu" ifadelerini kullandı.

        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici ise, "Tahir Büyükakın´ın bize tahsis ettiği araç için çok teşekkür ediyorum" dedi.

        TAHİR BÜYÜKAKIN: ENGELLERİ TANIMIYORUZ

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz onlara inanıyor, güveniyoruz. Onların daha iyisini başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Engelleri tanımıyoruz. Engel yok, engel sadece zihinlerde, yüreklerde. Biz, gerekli desteklerin verilmesi halinde engellerin olmayacağına, ortadan kalkacağına inanıyoruz. Artık inancı geçtik biliyoruz. Çünkü kupa burada. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart´ta da kupa Türkiye´ye gelecek" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Minibüsten görüntüler

        -Teslim töreninden görüntüler

        -Takım kaptanı Birkan Dikici´nin konuşması

        -Federasyon Başkanı Aydın´ın konuşması

        -Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın´ın konuşması

        -Detay

        DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-10-17 18:42:23

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na minibü...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na minibü...
        Gebze'ye 4,5 yılda 18 milyar lirayı aşan hizmet ve yatırım yapıldı
        Gebze'ye 4,5 yılda 18 milyar lirayı aşan hizmet ve yatırım yapıldı
        Kocaeli'de yabancı uyruklular için sahte ikamet belgesi düzenleyen 13 zanlı...
        Kocaeli'de yabancı uyruklular için sahte ikamet belgesi düzenleyen 13 zanlı...
        Yabancılara sahte belgelerle ikamet çıkaran şüphelilere operasyon: 13 gözal...
        Yabancılara sahte belgelerle ikamet çıkaran şüphelilere operasyon: 13 gözal...
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de restorasyonu süren tarihi halkevi binası kapılarını gençler için...
        Kocaeli'de restorasyonu süren tarihi halkevi binası kapılarını gençler için...