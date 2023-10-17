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        Üniversiteli Batuhan'ın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

         KOCAELİ´deyolunkarşısına geçerken Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (21) çarparak ölümüne neden olan sürücü M.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 22:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:55
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        Üniversiteli Batuhan'ın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
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         KOCAELİ´deyolunkarşısına geçerken Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (21) çarparak ölümüne neden olan sürücü M.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde meydana geldi. Hukuk Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak´a, yolun karşısına geçerken M.Y.  yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaralanan Kaymak'a ilk müdahaleyi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

        KAZANIN ARDINDAN SAVCILIK OLAY YERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİ

        Kazanın ardından üniversite öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak savcılık talimatı ile olay yerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda Batuhan Yener Kaymak´ın kusurlu bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        M.Y.´nin savcılık ifadesinde bir anda kaza olduğunu, yolda Batuhan´ı görmediğini, çarptığında ise hemen fark ederek aracını durduğunu söylediği öğrenildi.

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