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        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        İZMİT'teyolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın (21) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:55
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        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        İZMİT'teyolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın (21) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı´nda, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hukuk Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak´a, M.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Çağırılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Kaymak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kaymak'ın cenazesi dün memleketi olan Edirne'de bulunan Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KAZA YERİNDE BİLİRKİŞİ ÖN İNCELEME YAPTI

        Kazanın ardından savcılık talimatıyla olay yerinde bilirkişi tarafından ön inceleme yapıldı. Yapılan ön incelemede Batuhan Yener Kaymak´ın karşıya geçmek istediği noktada yaya geçidi olmadığı, yaklaşık 50 metre yakında üst geçit olması nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.Y., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y.´nin savcılık ifadesinde bir anda kaza olduğunu, yolda Batuhan´ı görmediğini, çarptığında ise hemen fark ederek aracını durduğunu söylediği öğrenildi.

        Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçen Kaymak'a otomobilin çarptığı ve gencin yola savrulduğu anlar yer aldı.

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