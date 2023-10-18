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        Eşini öldürüp, 'cinler yaptı' diyen sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınacak

        İZMİT´te,eşi Ayşe Perçem´i (41) sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra olayı cinlerin gerçekleştirdiğini iddia eden Hacı Perçem'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada Hacı Perçem, "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" dedi. Hacı Perçem'in avukatının itirazı üzerine yeniden detaylı Adli Tıp raporu düzenlenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:20
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        Eşini öldürüp, 'cinler yaptı' diyen sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınacak
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        İZMİT´te,eşi Ayşe Perçem´i (41) sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra olayı cinlerin gerçekleştirdiğini iddia eden Hacı Perçem'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada Hacı Perçem, "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" dedi. Hacı Perçem'in avukatının itirazı üzerine yeniden detaylı Adli Tıp raporu düzenlenmesine karar verildi.

        Olay, geçen yıl 30 Mart´ta İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Kamer Sokak´ta meydana geldi. Hacı Perçem, tartıştığı eşi Ayşe Perçem'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Ayşe Perçem kaçmak için sokağa çıktı, ancak evin önünde kanlar içerisinde yere düştü. Hacı Perçem 5 yaşındaki çocuğunu da alarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Ayşe Perçem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından Sakarya'da yakalanan Hacı Perçem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Hacı Perçem hakkında Kocaeli 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Eşi kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 4´üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Perçem ve taraf avukatları ile Aile Bakanlığı´nın avukatı katıldı. Davaya müdahil edilen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği´nin Başkanı olan avukat Müjde Tozbey de duruşma salonunda hazır bulundu.

        ADLİ TIP RAPORU OKUNDU

        Mahkeme başkanı, önceki duruşmada istenen sanığın Adli Tıp Gözlem İhtisas raporunu okudu. Raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Sanık avukatı Abdurrahim Burak, rapora itiraz ederek, "Ayakta muayene ile rapor düzenlenmiştir. Rapor eksiktir. Gözlem altına alınarak uzun süreli yataklı rapor tanzim edilmesini talep ediyorum" dedi.

        Söz hakkı verilen sanık Hacı Perçem ise "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" diye konuştu.

        `İNŞALLAH SANA DA CİNLER MUSALLAT OLUR´

        Duruşmaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey de mahkemede, "Ayşe Perçem basit şekilde öldürülmemiştir, sırtından bıçaklanmıştır" dedi. Bu sırada sanık Hacı Perçem araya girerek, "Yalan söylüyorsunuz, eşimi ben öldürmedim. İnşallah sana da cinler musallat olur. Eşimi çok seviyordum. Ben öyle bir şey yapmadım, Allah şahidimdir" diyerek avukatın üstüne yürüdü, salonda görevli jandarma personeli araya girdi. Mahkeme başkanı, sanığın duruşmanın işleyişini bozduğu ve sürekli uyarmasına rağmen konuşmaları kestiği için salondan çıkardı.

        `SANIK BURADA BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR´

        Sanığın salondan çıkarılmasından sonra konuşmasına devam eden avukat Müjde Tozbey, "Her celse aynı şeyler yaşanıyor. Geçen celselerde de sanık, avukat Eray Akbal'a saldırmıştır. Sanık burada bizi zor durumda bırakıyor. Mahkeme bizim korumamızı sağlayamıyor. Burada bir katil var. Sanık Ayşe'ye nasıl eylem gerçekleştirdiğini konuşmamız gerekiyor. Sanığın iyi hal indiriminden yararlanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK

        Duruşma sırasında sanık ve maktul ailelerinin avukatlar arasında çıkan tartışma nedeniyle salon boşaltılarak duruşmaya ara verildi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu´ndan detaylı rapor alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

        `SEGBIS İLE DİNLENMESİ TALEP EDİYORUZ´

        Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Kadın Paltormu ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Ayşe Perçem´in ailesinin avukatı Eray Akbal adliye önünde basın açıklaması yaptı. Akbal, "Önceki duruşmalarda da sürekli bir tehdit, hakaret ve saldırıya varan eylemlerde bulunmuştu sanık. Bu duruşmada da bize destek için gelen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey´e saldırı düzenledi. Israrla sanığın SEGBİS ile dinlenmesi talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Bu bizi biraz daha saldırıya açık pozisyona getiriyor" dedi.

        SANIĞIN YAKINLARI AVUKATLARA TEPKİ GÖSTERDİ

        Açıklama sırasında sanık Hacı Perçem´in yakınları, açıklama yapan gruba tepki gösterdi. Perçem´in yakınlarından biri, açıklama yapan avukatlara "Madem adaleti savunuyorsunuz adaletli olun, kimmiş, nelermiş araştırın. Ondan sonra resimlerini koyun. Sizler vatan hainlerini koruyorsunuz. Uyuşturucu içiyorlar" diye bağırdı. Polis ekiplerinin Perçem´in yakınlarını uzaklaştırmasının ardından basın açıklaması devam etti.

        `KADINI SAVUNURKEN DAHİ TEHDİDE MARUZ KALIYORUZ´

        Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey ise "Az önce gördüğünüz gibi bir öldürülmüş kadını savunurken dahi, tehdide maruz kalıyoruz. Dava boyunca her celse avukat arkadaşlarımız mahkeme heyetinin önünde maalesef ölüm tehditlerine, hakaretlere maruz kalıyorlar. Biz bugün özellikle buradayız, buna artık izin vermeyeceğiz. Her celse daha kalabalık gelmeye karar verdik. Bir kadın, bir insan ne olursa olsun öldürülmeyi hak etmiyor. Kimse kimseyi öldürme hakkına sahip değil. Biz bu nedenle buradayız. Burada kalmaya da gelmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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