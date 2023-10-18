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        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:20
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        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında (2)
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        "BUALANAÖZEL BİR YAVAŞLATMA YAPILSA HEPSİNİN ÖNÜNE GEÇİLİR"

        Kocaeli'de üniversite öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'ın, otomobilin çarpması sonucu öldüğü kazanın görgü tanığı esnaf Osman Eröz, "Gerçekten üzücü bir olay oldu. Ben burada 7 yıldır esnafım. Gün geçmiyor ki bu caddede böyle şeyler olmasın. Sürekli yaşadığımız şeyler. O gün de yine böyle yağmurluydu ve kötü bir kaza oldu. Bana sorarsanız buradaki problem bu yolda çok hızlı gidilebilmesi. Tahminen 30 bin kadar öğrenci burada yaşıyor ve birçok sosyalleşme alanları var. Bu yolda ne yaparsanız yapın yaya olarak karşıdan karşıya geçmeler var. Şehir içinde de herkes karşıdan karşıya geçiyor. Buradaki problem bu yolda trafiğin çok hızlı akması. Bu yolun hızının 50´ye düşürülmesi hatta 40´a düşürülmesi çok daha doğru olacaktır. Aslında A kapıdan C kapı girişine kadar toplamda 1,5 kilometrelik bir alandan bahsediyorum. Sadece bu alana özel bir yavaşlatma uygulaması yapılsa hepsinin önüne geçilir" dedi.

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