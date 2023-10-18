Caddede park halindeyken motoru tutuşan otomobil panik yarattı

KOCAELİ´ninKörfezilçesinde, caddede bir iş yerinin önünde park halindeyken motoru tutuşan otomobil, çevrede panik yarattı. Otomobil, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan Enes P.´ye ait 41 AFL 317 plakalı otomobil, motor kısmından tutuştu. Yanan otomobil ve caddeyi kaplayan duman, çevre esnafına panik yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Otomobilin motor kısmını levye ile açan itfaiye ekibi, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.