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        24 kişiyi 3 milyon TL dolandırmakla suçlanan kulüp başkanı serbest kaldı

        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gölcük İşitme Engelli Spor Kulübü Başkanı H.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:00
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        24 kişiyi 3 milyon TL dolandırmakla suçlanan kulüp başkanı serbest kaldı
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        KOCAELİ´ninGölcük ilçesinde, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan Gölcük İşitme Engelli Spor Kulübü Başkanı H.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Gölcük İşitme Engelli Spor Kulübü Başkanı H.A., kulübün yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 kişiden, borç para alıp geri ödemediği ve borsadan kazanç bahanesiyle para alıp kar payı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette sorgusunda suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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