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        Kocaeli´de binlerce kişi Filistin için yürüdü

        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde sivil toplum kuruluşları, oda ve sendikaların katılımıyla binlerce kişi, Filistin´e destek yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:50
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        Kocaeli´de binlerce kişi Filistin için yürüdü
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        KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde sivil toplum kuruluşları, oda ve sendikaların katılımıyla binlerce kişi, Filistin´e destek yürüyüşü yaptı.

        İzmit'te 250´den fazla sivil toplum kuruluşu, oda ve sendikanın üyeleri İsrail'in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Fevziye Cami'sinde cuma namazı kılanlar, Milli İrade Meydanı´na kadar yürüdü. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından Kur´an-ı Kerim tilavetinin okunduğu bir program da gerçekleştirildi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri, STK, oda ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ortak basın açıklamasını okuyan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, "Orada ölenler her şeyden önce insan, masum, kadın, çocuk ve siviller. Bugün Gazze´deki çocuklar, bizim çocuklarımız gibi, güzel bir güne değil, bomba sesleriyle, ne zaman biteceği belli olmayan bir savaşa uyanıyor. Bugün Gazze´deki anneler, çocuklarını henüz kundağa saramadan kefene sarıyorlar. Gazze´de akan kan elbet bir gün duracak. Siyonist İsrail, zulüm ve vahşet üzerine bina ettiği varlığının enkazı altında kalacaktır. Bütün dünya devletlerini, işgalci terörist İsrail´e karşı ciddi ve caydırıcı yaptırımlar uygulamaya, gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasının ardından katılımcılar toplandıkları Milli İrade Meydanı'ndan ayrıldı.

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