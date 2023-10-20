Darıca Gençlerbirliği, Gekas ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, teknik direktör Emre Denizli'nin ayrılmasının ardından, Theofanis Gekas ile sözleşme imzaladı.

TFF 3´üncü Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Emre Denizli´nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Türkiye´de bir çok takımda forma giyen ve futbolseverlerin yakından tanıdığı Theofanis Gekas´ı getirdi. Kulüp tesislerinde Darıca Gençlerbirliği Başkanları Onur Güneri ve Faruk Anaç ile Sportif Direktör Halim Ceyran´ın katıldığı törende Theofanis Gekas, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Onur Güneri, ''Kan değişikliği yaparak Gekas ile anlaştık. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak. Gekas kendisine çok inanıyor. Mutlaka bir üst lige çıkacağız diyor. Futbol ilişkileri çok üst düzeyde. Kendi vizyonu ve bizim vizyonumuz birleşti" dedi.

Theofanis Gekas ise Darıca´yı çok araştırdığını ve yörenin çok büyük potansiyeli olduğunu belirterek, "Buraya güzel işler başarmaya geldik. Takımı izledim ve beğendim. Türkiye benim evim gibi. Çünkü sokaklarda bana karşı güçlü bir bağ var. Darıca'yı Türkiye'de futbol oynayan Yunanlı futbolculara sordum. Zaten ben de uzun yıllar Türkiye'de yaşadım. Darıca'yı çok araştırdım, bu yörenin çok büyük potansiyeli olduğunu biliyorum. Biz kulübümüzde ofansif futbolu tercih edeceğiz. Genç futbolcularla çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var. Ama genç futbolcuların modern futbola daha çok yatkınlığı var. İnşallah daha uzun soluklu çalışmayı düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.