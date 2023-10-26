Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız (3)

KOCAELİİLBAŞKANLIĞI´NI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Zonguldak ve Bolu il başkanlıklarının ardından Kocaeli İl Başkanlığı´nı da ziyaret etti. Meşalelerle karşılanan Özel, burada partilileri selamlayıp, kalabalığa seslendi. Konuşmasında CHP´nin sağcı danışmanlardan arındırılması gerektiğini söyleyen Özel, "Ben size koşan, terleyen, çalışan, sizinle birlikte başaran bir genel başkan, kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren bir genel başkan vadediyorum. Ben size geçmiş dönemlerde görev alan büyüklerimizin fedakarlığını, desteğini ama parti meclisinde yepyeni kadroları vadediyorum. Partinin yönetimine baktığınızda, örgütü göreceksiniz. Bu partiyi birilerinin sağdan gelen kadrolarla, sağcı danışmanlarla, sağ ittifaklarla büyütmesinin sonuç almadığını gördük. Bundan sonra bu partiyi sağdan gelenlerin verdiği akılların sahada uygulanmak zorunda olduğu değil, örgütün yolladığı yöneticilerin partiyi yönettiği bir CHP vadediyorum. Bana Ankara´da ilk işimin ne olacağı soruluyor. İlk işim, sonradan Atatürk´e ve son genel başkanımız Kemal Bey'e hakaretler ettiğini öğrendiğimiz bir danışmana oda vermişler. Onu tavsiye eden, sonradan da genel başkanımıza getirip, `Değişimcilere kılıçları çekelim´ diye bizi, partinin evlatlarını kılıçtan geçirmeyi öneren, danışmanlara cumartesi günü siz yetkiyi verince, pazartesi günü o katı boşaltıyorum. İlk işim odur. O kattaki 12 odayı örgüte açacağız" dedi.