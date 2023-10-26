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        CHP Genel Başkan Adayı Öymen: İki genel seçim kaybeden genel başkan, bir daha aday olamayacak

        CHPGenel Başkan Adayı Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, "İki genel seçim üst üste kaybeden genel başkanın bir daha genel başkan adayı olmaması gibi parti içi demokrasi konusunda hedeflerimiz var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:30
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        CHP Genel Başkan Adayı Öymen: İki genel seçim kaybeden genel başkan, bir daha aday olamayacak
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        CHPGenel Başkan Adayı Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, "İki genel seçim üst üste kaybeden genel başkanın bir daha genel başkan adayı olmaması gibi parti içi demokrasi konusunda hedeflerimiz var" dedi.

        CHP Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı´nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile aynı saatlerde il başkanlığına ziyarette bulunan Öymen, bir süre Özel ile sohbet etti. Genel başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öymen, "Bizim 2 temel hedefimiz var. Birincisi parti içi demokrasiyi sağlamak ve onun tüm gereklerini yerine getirmek. İkincisi de partinin kendi ilkelerine, özüne dönmesine sağlamak. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkelerine sahip çıkmak ve bu ilkeler doğrultusunda Türkiye´nin sorunlarına yanıtlar bulmak. Ekonomi, sanayi, tarım, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Türkiye´nin sorunlarına bu ilkelerin doğrultusunda çözümler üretmek. 2 genel seçim üst üste kaybeden genel başkanın bir daha genel başkan adayı olmaması gibi parti içi demokrasi konusunda hedeflerimiz var. Onları hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

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