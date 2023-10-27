Bakan Tekin: Bizim en büyük destekçimiz; bütün toplumumuz (3)

23NİSANBİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iş insanı Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Leyla Tekbulut tarafından Kocaeli´nin Gebze ilçesine yaptırılan Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış programına Bakan Tekin´in yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, iş insanı Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Leyla Tekbulut ile davetliler katıldı.

'BİRÇOK HAYIRSEVERİ BU SÜREÇTEKİ SIKINTILARIMIZDAN DOLAYI ADETA BIKTIRIYORUZ'

Okul yapımında bürokrasi sürecine değinen Bakan Tekin, "'Okul yapacağız' dendiğinde yerel yönetimlerin, merkezi idarelerin, başka kamu kurumlarının arazi ve arsa konusunda bizlere bu kadar zorluk çıkarmamaları gerekiyor. Okul yapacak birisini bulduysak hemen bırakalım, bu kadar bürokrasiye birçok hayırseveri bu süreçteki sıkıntılarımızdan dolayı maalesef adeta bıktırıyoruz. İmar, planlama, mülkiyet, bir sürü problemden dolayı bunları yaşıyoruz. Bunları yaşamadığımız, çokça hayırseverin işin içinde olduğu bir döneme hep beraber gireriz. Bizler bakanlık olarak hayırsever katkılarını çok önemsiyoruz. Sadece hayırseverlerin değil toplumun her kesimini eğitim sürecinin içerisinde var olmasını, bizimle paydaş olmasını arzu ediyoruz. Eğitim, politik ayrılıklar, politik görüş ayrılıkları dikkate alınmaksızın, toplumun tamamının sürecin içerisine dahil olması gereken bir mekanizma ve ben herkesi davet ediyorum. Hep beraber gelin eğitim sürecini yürütelim. Katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hayırseverlerimizin katkısını ayrıca bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

OKULLARI ZİYARET ETTİ

Bakan Tekin, Kocaeli´de gerçekleştirdiği programda ayrıca okulları da ziyaret etti. İlk olarak Derince ilçesindeki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, ardından da Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi´nde öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.