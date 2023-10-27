3 günlük bebeğini ailesinin korkusundan ölüme terk etmiş KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, 3 günlük kız bebeğini su kanalına bıraktığı için gözaltına alınan anne M.G.'nin ifadesinde, bebeğin evlilik dışı ilişkiden olduğunu ve ailesinin duyarsa kendisini öldürmesinden korktuğu için bıraktığını söylediği öğrenildi. M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koruma altına alınan bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, 3 günlük kız bebeğini su kanalına bıraktığı için gözaltına alınan anne M.G.'nin ifadesinde, bebeğin evlilik dışı ilişkiden olduğunu ve ailesinin duyarsa kendisini öldürmesinden korktuğu için bıraktığını söylediği öğrenildi. M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, koruma altına alınan bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün meydana gelen olayda, İzmit ilçesine bağlı Malta Mahallesi´nde yola geçiş için yapılan merdivenlerden bebek ağlama sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merdivenin altından geçen su kanalında bulunan kız bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi´ne götürüldü. 2 kilo 875 gram ağırlığında ve 48 santim boyunda ve durumu iyi olan bebeğin mama ile beslendiği belirtildi.

YOĞUN ARAŞTIRMA SONUCU KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmaya, bebeğin ölüme terk edildiği ve olayın 'kasten öldürmeye teşebbüs' olduğu değerlendirilerek Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil edildi. Kamera ve hastane kayıtlarının incelenmesinin ardından bebeğin bırakıldığı yere geldiği belirlenen kadının görüntüleri ile hastaneden bebekle çıkış yapan kadınlarla karşılaştırılması yapıldı. Bebeği bırakan kadının olay günü refakatçisiz bir şekilde taburcu olan ve hastaneden bebeği ile çıkış yapan M.G. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.G., İzmit´te yakalanarak gözaltına alındı.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİĞİ İÇİN KORKMUŞ

Anne M.G.'nin verdiği ifadede; 24 Ekim günü doğum yapmak üzere Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yatışının yapıldığını ve 26 Ekim günü taburcu olduğunda bebeğin bulunduğu noktaya yaya olarak gelip bebeğini attığını söylediği öğrenildi. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini söyleyen M.G.'nin, çocuğun babasının kendisinden hamile olduğunu bildiğini fakat hamilelik sürecini bilmediğini söylediği öğrenildi. M.G.'nin ayrıca, bebeği bırakmasının gerekçesi olarak ailesinin bu durumu asla kabul etmeyeceklerini ve kendisini öldüreceklerinden endişelendiğini, bu yüzden bebeği terk ettiğini söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.G., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.