ZEREN İÇİN TOPLANAN ÖĞRENCİLER: ÖLMEK İÇİN DEĞİL, OKUMAK İÇİN BURADAYIZ  

KOCAELİ'ninİzmitilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın'da KYK'da arıza yapan asansörde sıkışarak yaşamını yitiren Zeren Ertaş (22) için toplandı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "Ölmek için değil, okumak için buradayız" denildi.

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu´nda arıza yapan asansörde sıkışarak yaşamını yitiren Zeren Ertaş için Kocaeli´nin İzmit ilçesindeki KYK yurtlarında kalan yaklaşık 100 öğrenci, yürüyüş gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Öğrenciler, güzergahta bulunan yurtların önünde sloganlar atarken bir öğrenci KYK´ya bağlı yurdun önünde "Biz zaten sağlıksız koşullarda, insan onuruna uymayan koşullarda yaşıyoruz ve burada maalesef ki Cumhuriyet'in 100´üncü yılına girerken heyecanla ve mutlulukta değil, acıda birleştik. Bugün, bir kardeşimizin ölümü yüzünden buradayız" ifadelerini kullandı.

'TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI'

Yürüyüşün ardından üniversitenin önünde açıklama yapıldı. KYK´dan taleplerin sıralandığı açıklamada, "Talebimiz nettir; KYK´daki konaklama, beslenme ve ısınma koşulları insan onuruna uygun şekilde yeniden dizayn edilmeli ve düzenlenmelidir. Yurtlarda bir şirket gibi yönetilme mantığından, ticarethane mantığından vazgeçilmeli ve yurt ücretini ödeyemeyen arkadaşlarımız yurtsuz bırakılmamalıdır. Bir çiçeğimizin daha soldurulmasına öğrenciler olarak tahammülümüz kalmadı. Ölmek için değil, okumak için buradayız" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın ardından Zeren Ertaş için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.