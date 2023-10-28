Bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma

KOCAELİ´ninİzmit ilçesinde Suriye uyruklu çiftin yeni doğan bebekleri yaşamını yitirdi. Baba A.S´nin evde hareketsiz bularak, hastaneye götürdüğü bebeğin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Olay, dün İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu A.S. ile M.H., bir gün önce doğan bebeği ile hastaneden eve geldi. Gece saatlerinde baba A.S., bebeklerinin hareket etmediğini gördü. A.S´nin Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürdüğü bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcı talimatıyla otopsi yapıldı.

İfadesi alınan A.S.´nin gece kontrol etmek için kalktığında bebeğin hareketsiz olduğunu gördüğünü ve hastaneye getirdiğini söylediği belirtildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen bebek Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Bebeğin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek rapor ile belirlenecek.