Şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü Orçun K. (32), yaralandı.
KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü Orçun K. (32), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Orçun K. yönetimindeki iş makinesi, Körfez Belediyesi eski şantiye binasının bulunduğu alanda yoldan çıkarak devrildi. Şantiye alanına yuvarlanan aracın operatörü Orçun K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Şantiyedeki işçilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan Orçun K., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orçun K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.