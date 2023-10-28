Taksicinin aracında öldürülme anı, kamerada
KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca´nın (45), aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca´nın (45), aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 14 Ekim saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gülbaş, bindiği 41 T 6018 plakalı taksinin şoförü Murat Karaca'yı darbedip tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, yakalanıp, tutuklandı.
Taksici Murat Karaca´nın tabancayla öldürüldüğü anlara ait görüntülerin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, ikili arasında yaşanan tartışma sırasında silahını çeken Gülbaş´ın Karaca´ya ateş ettiği yer aldı.