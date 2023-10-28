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        Taksicinin aracında öldürülme anı, kamerada

        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca´nın (45), aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:40
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        Taksicinin aracında öldürülme anı, kamerada
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        KOCAELİ'ninKaramürsel ilçesinde, taksi şoförü Murat Karaca´nın (45), aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tarafından darbedilip, tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 14 Ekim saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gülbaş, bindiği 41 T 6018 plakalı taksinin şoförü Murat Karaca'yı darbedip tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, yakalanıp, tutuklandı.

        Taksici Murat Karaca´nın tabancayla öldürüldüğü anlara ait görüntülerin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, ikili arasında yaşanan tartışma sırasında silahını çeken Gülbaş´ın Karaca´ya ateş ettiği yer aldı.

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