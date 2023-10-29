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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik bayrak açıldı

        KOCAELİ´deCumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:35
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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik bayrak açıldı
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        KOCAELİ´deCumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamalarında denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı.

        Kocaeli´de Cumhuriyet´in 100´üncü Yılı kutlamaları kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde 1923 metrekarelik dev bayrak açıldı. Bayrak açıldığı sırada denizdeki tekne ve gemiler de sirenleri ile kıyıdaki vatandaşları selamladı. Sekapark sahilinde gerçekleştirilen programda, bayrağın açılmasının ardından 10´uncu Cumhuriyet Koşusu´nun başlangıç düdüğü çaldı. Koşunun 10 kilometre uzunluğundaki profesyonel parkurunda 15 ülkeden bin 86 sporcunun yarıştı. Kutlamalara Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı.

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