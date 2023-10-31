Uçuruma devrilen arazözdeki orman işçisi, 18 gün sonra yaşamını yitirdi
KOCAELİ'dedevriyegörevi yapan arazözün uçuruma devrildiği kazada ağır yaralanan orman işçisi Samet Şimşek (30), 18 gün sonra hayatını kaybetti.
KOCAELİ'dedevriyegörevi yapan arazözün uçuruma devrildiği kazada ağır yaralanan orman işçisi Samet Şimşek (30), 18 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 13 Ekim saat 17.00 sıralarında Gölcük ilçesi Yukarıdeğirmendere Mahallesi bal ormanı mevkisinde meydana geldi. Muratcan Uygun'un kullandığı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, devriye görevi sırasında orman yolunda uçuruma devrildi. Kazada orman işçisi Arda Yılmaz yaşamını yitirdi, 3 orman işçisi yaralandı. Hastanede tedavi gören işçilerden Samet Şimşek de 18 gün sonra hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, ikindi vakti Gelincik Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.