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        Kocaeli'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 işçi yaralı

        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:40
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        Kocaeli'de fabrika yangını: 1'i ağır 3 işçi yaralı
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        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; fabrikanın üretim alanındaki fırının patlaması sonucu yükselen alevler, kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 30 dakikalık müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 fabrika işçisi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gebze ilçemiz, Hasköy Sanayi Sitesi'nde faaliyette bulunan bir plastik fabrikasında yangın meydana gelmiş olup; 1´i ağır, 3 kişi yaralanmıştır. AFAD, itfaiye ve diğer teknik ekipler bölgeye sevk edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır. Yaralılarımıza şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.

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