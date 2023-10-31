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        Kocaeli´de gübre fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:55
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        Kocaeli´de gübre fabrikasında yangın (2)
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        VALİYAVUZ:HERHANGİ BİR YARALI YA DA CAN KAYBIMIZ YOK

        Kocaeli´nin Körfez ilçesinde İGSAŞ´a ait gübre fabrikasında çıkan yangınla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yavuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Saat 15.45 sıralarında ilk ihbarın yapılmasıyla Valiliğimiz tarafından gerek itfaiye, gerek AFAD ve diğer teknik personeller bölgeye süratle yönlendirilmiş ve yangına müdahale edilmiştir. İlk tespitlere göre yangının bantlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Süratli bir müdahaleden sonra özellikle yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özelliğe sahip maddeler alandan süratle uzaklaştırılmıştır ve müdahale derhal gerçekleştirilmiştir. Şu an itibariyle yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yoktur. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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