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        İşçi servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı

        KOCAELİ´ninÇayırova ilçesinde işçi taşıyan minibüsün yol kenarında duran otomobile çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:45
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        İşçi servisi, otomobile çarptı: 14 yaralı
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        KOCAELİ´ninÇayırova ilçesinde işçi taşıyan minibüsün yol kenarında duran otomobile çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi D-100 yolu ile TEM Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Şekerpınar istikametine giden S.D. yönetimindeki 34 LDZ 775 plakalı işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C.'nin kullandığı 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların 30 dakikalık çalışma sonrası çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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