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        Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti

         KOCAELİ´ninÇayırovailçesinde, bir eve girerek hırsızlık yapan biri çocuk 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan üç şüpheliden biri, adliyeye kucağında bebeğiyle birlikte gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:50
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        Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti
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         KOCAELİ´ninÇayırovailçesinde, bir eve girerek hırsızlık yapan biri çocuk 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan üç şüpheliden biri, adliyeye kucağında bebeğiyle birlikte gitti.

        Çayırova ilçesinde girdikleri evden 76 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli İstanbul´da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, M.T., Y.G., H.B., ile çocuk olduğu öğrenilen Z.G., işlemleri için Kocaeli´ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T., Y.G. ve H.B. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken çocuk olan Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden birinin kucağında bebeğiyle adliyeye gitmesi dikkat çekti.

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