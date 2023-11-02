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        TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı 

        KOCAELİ´ninDerince ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:05
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        TIR, halk otobüsüne çarptı: 8 yaralı 
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        KOCAELİ´ninDerince ilçesinde, D-100 kara yolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 59 AFC 755 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki 41 AIG 560 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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