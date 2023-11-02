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        Kocaeli'de 12 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

        KOCAELİ'de polisinoperasyonuyla 12 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 21:19 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:20
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        Kocaeli'de 12 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
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        KOCAELİ'de polisinoperasyonuyla 12 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili ise J.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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