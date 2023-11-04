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        'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan imam, 4 gün sonra serbest kaldı

         KOCAELİ'ninKörfezilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret' suçlamasıyla tutuklanan imam Metin Özcan, avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:30
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        'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan imam, 4 gün sonra serbest kaldı
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         KOCAELİ'ninKörfezilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret' suçlamasıyla tutuklanan imam Metin Özcan, avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camisi'nde imamlık yapan Metin Özcan, yaklaşık 15 gün önce Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi´nde bir mevlit töreninde konuşma yaptı. Özcan konuşmasında, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır" dedi. Özcan´ın yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.

        4 GÜN TUTUKLU KALDI

        Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, 30 Ekim'de Metin Özcan´ın 'Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi.

        Avukatının itirazı üzerine Metin Özcan, dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu arada hakkında İl Müftlüğü tarafından idari soruşturma da başlatılan imamın, soruşturma sürecinde görevine devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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