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        2 gün önce aldığı motosikletle tünelde bariyere çarpan üniversiteli Atakan öldü

        İZMİT'tekullandığı motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı (23), hayatını kaybetti. Boyacı'nın motosikletini 2 gün önce satın aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:05
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        2 gün önce aldığı motosikletle tünelde bariyere çarpan üniversiteli Atakan öldü
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        İZMİT'tekullandığı motosikletle tüneldeki bariyere çarpan üniversite öğrencisi Atakan Boyacı (23), hayatını kaybetti. Boyacı'nın motosikletini 2 gün önce satın aldığı belirtildi.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli´nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Atakan Boyacı idaresindeki motosiklet, tünel içerisinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrulan Boyacı, bariyerlere çarparak yol kenarına düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Atakan Boyacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boyacı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Atakan Boyacı'nın Yalova Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve kullandığı motosikleti 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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