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        Husumetlilerin bıçaklı kavgası; 3 yaralı

        KOCAELİ'dehusumetli2 kişi, birbirine bıçakla saldırdı; araya giden 1 kadın dahil toplamda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:15
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        Husumetlilerin bıçaklı kavgası; 3 yaralı
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        KOCAELİ'dehusumetli2 kişi, birbirine bıçakla saldırdı; araya giden 1 kadın dahil toplamda 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.G. (32), husumetlisi S.G.'nin (28) dükkanına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgaya müdahale eden bir kadın da bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kavgayı duyup, olay yerine gelen taraf yakınları da tartıştı. Gerginlik, polisin müdahalesi sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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