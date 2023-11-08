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        Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü kaza kamerada

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, otomobille ters yönden gelen cipin çarpıştığı, Suriye uyruklu Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık bebeği Vetin El Said'in öldüğü, 5'i çocuk, 10 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:40
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        Ters yönde ilerleyen ciple otomobilin çarpıştığı, anne ve bebeğinin öldüğü kaza kamerada
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde, otomobille ters yönden gelen cipin çarpıştığı, Suriye uyruklu Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık bebeği Vetin El Said'in öldüğü, 5'i çocuk, 10 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem Erdoğdu yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hüseyin El Said yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Fatma Alzibid ve bebeği Vetin El Said'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan cip sürücüsü ile diğer araçtaki 5'i çocuk, 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen anne ve bebeğinin cenazeleri de morga götürüldü.

        Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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