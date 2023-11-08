Oğlu öldürülen baba: Oğlum mezarda çürüdü, o da hapishanede çürüsün KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde tartıştığı Fırat Ceylan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Savaş Taş´ın (41) babası Aydın Taş, mahkemede "Bu olay büyüklere bildirilseydi bu boyutlara gelmezdi. `Öldürmek amacıyla hareket etmedim´ diyor. Çocuğumu ben yıkadım, bütün yaraları kalbinde ve çevresindeydi. Oğlum mezarda çürüdü, o da hapishanede çürüsün" dedi.

KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde tartıştığı Fırat Ceylan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Savaş Taş´ın (41) babası Aydın Taş, mahkemede "Bu olay büyüklere bildirilseydi bu boyutlara gelmezdi. `Öldürmek amacıyla hareket etmedim´ diyor. Çocuğumu ben yıkadım, bütün yaraları kalbinde ve çevresindeydi. Oğlum mezarda çürüdü, o da hapishanede çürüsün" dedi.

Olay, 21 Eylül 2022´de, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi´nde meydana geldi. Fırat Ceylan ve ağabeyi R.C. alacak meselesinden husumetli olduğu, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı makine mühendisi Savaş Taş´ın tekstil atölyesine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fırat Ceylan, Savaş Taş'ı tabancayla vurdu. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K. isimli kadının ayağına isabet etti. Ambulansla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Taş, kurtarılamadı. İ.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden Fırat Ceylan tutuklandı, R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Ceylan hakkında 'kasten öldürme' ve 'silahlı yaralama' suçundan, R.C. hakkında ise suça iştirakten dava açıldı.

`NASIL VURULDUĞUMU ANLAMADIM´

Davanın 2'nci duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Salonda tutuklu sanık Fırat Ceylan, olayda yaralanan İ.K., aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen İ.K., "Ben olay tarihinde dükkanda Savaş Taş´ın iş yerinde çalışıyordum. Sanığı tanımıyorum. İşe yeni başlamıştım. Maaşımı konuştum. İşe devam edecektim. Bu olay başıma geldi. Sanık ile benim herhangi bir husumetim yoktur. Nasıl vurulduğumu da anlamadım. Ayağımda kan olduğunu gördüm ve çalışanlara bağırdım. İçerideyken yaralandım. Savaş´ın olay dışarıda oldu. Ben o anda içeriye doğru hareket ediyordum. Biri `silah´ diye seslenince içeri doğru koşmaya başladım. 8-10 el silah sesi duydum. Silah sesinden önce beyaz bir arabayla 2 kişi Savaş ile konuşmaya geldi. Yazıhanede konuştular. Ben makine işi yaparım, ne konuştuklarını bilmiyorum, görmedim. Ben yaralandığımda iş yerinde başka çalışanlar da vardı. Ağrılarım devam etmektedir. Şikayetçiyim" dedi.

'SAVAŞ´I VURAN HUZURDA BULUNAN SANIKTIR'

Olay gününü de anlatan İ.K., "Yazıhanede konuştular, bir müddet sonra yazıhanede kavga ettiklerini gördüm. Ben kavganın başlangıcını görmedim. Bir arkadaş `Kavga ediyorlar´ deyince makinenin başından ayrılarak Savaş´ın yanına gittim. Savaş'ın yüzünün morardığını, tişörtünün yırtıldığı gördüm. Vuran siyah tişörtlüydü. Savaş´ı vuran huzurda bulunan sanıktır" ifadelerinin kullandı.

TUTUKLU SANIK: 2 TANE ÇOCUĞUMUN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM

Tutuklu sanık Fırat Ceylan, "Ben İ.K.´yı tanımam. Kendisine zarar verdiğim için özür dilerim. Yaşadığı mağduriyeti karşılamak amacıyla kabul ettiği taktirde fizik tedavi masraflarının karşılanmasını ailemden talep ediyorum. Maktul beni ekonomik olarak zarara uğratmıştır. 2 tane çocuğum var büyüdüğünü görmek istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

SAVAŞ TAŞ'IN EŞİ: SANIKTAN ÖNCE BORCUNU KAPATMASINI İSTİYORUM

Öldürülen Savaş Taş´ın eşi Pınar Taş da mahkemede dinlendi. Ticaret süreciyle ilgili konuşan Pınar Taş, "Makineleri teşvikten yararlanmak için 5-6 yaş büyük olsun istediler. Eşimle sanık arasında bununla ilgili aralarında herhangi bir dava, anlaşmazlık yoktu. Olaydan 2 gün önce ham madde istediler. Ben de eşime `borçları ödemedikleri için vermeyelim´ diye teklifte bulundum. Mağdurun fizik tedavisini karşılayalım diyorlar, önce çeklerinizi ödeyin. Onlar yüzünden icralık oldum. Eşimden, işimden oldum. Şikayetim devam etmektedir. Ben sanıktan önce borcunu kapatmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMU BEN YIKADIM BÜTÜN YARALARI KALBİNDE VE ÇEVRESİNDEYDİ'

Mahkemede söz verilen Savaş Taş´ın babası Aydın Taş ise "Bu olay büyüklere bildirilseydi bu boyutlara gelmezdi. `Öldürmek amacıyla hareket etmedim´ diyor. Çocuğumu ben yıkadım, bütün yaraları kalbinde ve çevresindeydi. Oğlum mezarda çürüdü, o da hapishanede çürüsün" dedi.

Tutuklu sanık Fırat Ceylan´ın avukatı, Savaş Taş´ın sattığı makinelerinin tarihiyle oynandığını ve hileli mal sattığını belirtti. Mağdur avukatı ise olayın kasten değil tasarlayarak öldürme olduğunu belirtti. Mahkeme eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı erteledi.