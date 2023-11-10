Kocaeli'de hayat 09.05´te durdu

KOCAELİ´deUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05´te hayat 2 dakikalığına durdu.

Saatler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hayata veda ettiği 09.05´i gösterdiğinde Kocaeli´de 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı´ndaki dükkanlarda çalışanlar, işe ve okula gitmek için dışarıda olanlar sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Bulvarı´nda seyir halinde olan sürücüler de 09.05´te araçlarından inerek Ata´ya saygı duruşunda bulundu.