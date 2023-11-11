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        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede

        KOCAELİ'de4 gün önce kaybolan ve polisin yaptığı çalışmada öldürüldüğü belirlenen halı fabrikası sahibi Nurhan Ör (55) cinayetiyle ilgili lise arkadaşı I.E.´nin (55) de olduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Nurhan Ör'ü öldürmeyi önceden planladığı ve cesedi yok etmek için asit, tulum, temizlik malzemesi gibi ürünleri temin ederek hazırlık yaptıkları tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:20
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        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede
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        KOCAELİ'de4 gün önce kaybolan ve polisin yaptığı çalışmada öldürüldüğü belirlenen halı fabrikası sahibi Nurhan Ör (55) cinayetiyle ilgili lise arkadaşı I.E.´nin (55) de olduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Nurhan Ör'ü öldürmeyi önceden planladığı ve cesedi yok etmek için asit, tulum, temizlik malzemesi gibi ürünleri temin ederek hazırlık yaptıkları tespit edildi.

        Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 4 gün önce eve gitmeyince ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ör´ün içerisinde kan izleri olan otomobilini, Gebze ilçesinde boş bir arazide buldu. Nurhan Ör'ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş insanının son görüştüğü kişileri mercek altına aldı. Nurhan Ör'ün lise yıllarında sınıf arkadaşı olan I.E. ile görüşmek için İstanbul Sultangazi'deki bir oto galeriye gittiği belirlendi, çalışmalar bu yöne kaldırıldı.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.´yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör´ü öldürdüklerini itiraf etti.

        DÖVÜP, HALIYA SARARAK TAŞIMIŞLAR

        Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde bir halıya sararak lüks bir otomobilin bagajına koyup Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı.

        CESEDİ BULUNAMADI

        İş insanının, otomobilin bagajında çiftlik evine getirildiği sırada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesede ise ulaşamadı. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti. Şüphelilerin asit, tulum ve temizlik malzemeleri gibi malzemeleri önceden satın aldığı ve çiftlik evinde hazırlandığı saptandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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