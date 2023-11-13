Tarihi eserlerle yakalanan 2 kişiye gözaltı
KOCAELİ'ninGebze ilçesinde üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
KOCAELİ'ninGebze ilçesinde üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu. Sikkeler ve yüzüğe el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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