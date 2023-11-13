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        Tarihi eserlerle yakalanan 2 kişiye gözaltı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:00
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        Tarihi eserlerle yakalanan 2 kişiye gözaltı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde üzerlerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu. Sikkeler ve yüzüğe el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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