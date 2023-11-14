İstinat duvarı çöktü, 6 katlı apartman boşaltıldı KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 6 katlı, 14 dairenin bulunduğu apartmanın istinat duvarı, bitişiğindeki inşaat temeli kazısı ve sonrasındaki sağanak nedeniyle çöktü. Tedbir amacıyla boşaltılan apartmanın yöneticisi Serkan Kan, "Mağduriyetimiz var. Burada 14 daire, toplamda da 41 kişi yaşamını sürdürüyor. Bir an önce binamıza güvenli bir şekilde geçmenin derdindeyiz" dedi.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde 6 katlı, 14 dairenin bulunduğu apartmanın istinat duvarı, bitişiğindeki inşaat temeli kazısı ve sonrasındaki sağanak nedeniyle çöktü. Tedbir amacıyla boşaltılan apartmanın yöneticisi Serkan Kan, "Mağduriyetimiz var. Burada 14 daire, toplamda da 41 kişi yaşamını sürdürüyor. Bir an önce binamıza güvenli bir şekilde geçmenin derdindeyiz" dedi.

Olay, 11 Kasım'da 23.00 sıralarında İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Buğday Sokak´ta meydana geldi. 6 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışmasında, temel kazısı ve sonrasında sağanak yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü. İstinat duvarıyla birlikte sokaktaki yolun bir kısmında da göçük oluştu. Bina sakinleri büyük panik yaşarken ihbar üzerine olay yerinde itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yapılan incelemenin ardından 14 daireli bina, tedbir amacıyla belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi. Binanın boşaltılmasının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı. Binada oturan 41 kişiden 7'si belediyenin misafirhanesine diğerleri ise yakınlarına gitti.

`BİNAMIZA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇMENİN DERDİNDEYİZ´

Apartman yöneticisi Serkan Kan, sorunun çözülmesini beklediklerini belirterek, "Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında biz, büyük bir sarsıntıyla, gürültüyle uyandık. Binamızın yan tarafında süregelen bir inşaatın kazı çalışması nedeniyle binamızın yan tarafındaki istinat duvarı çöktü. Büyük bir panikle bütün bina sakinleriyle birlikte dışarı çıktık. Aynı zamanda muhtarımızla iletişime geçtik. Kendisi koordineli bir şekilde Büyükşehir, İzmit Belediyesi ve AFAD ekiplerine bilgilendirme yaptı. Binamızı kontrol amaçlı boşalttılar. Bizim şu anda mağduriyetimiz var. Burada 14 daire toplamda da 41 kişi yaşamını sürdürüyor. Bir an önce binamıza güvenli bir şekilde geçmenin derdindeyiz. Biz, yetkililerle görüştük. İvedi bir şekilde bu sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

`TEHLİKE BİTTİĞİ ZAMAN EVLERE GİRİLECEK´

Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, "Şu anda önlem alındı. 14 haneden 41 kişi vardı burada. Sadece bir hanede misafir olarak gelen 7 kişi vardı. Onları büyükşehrin misafirhanesine gönderdik. Diğer vatandaşlarımız da akrabaların yanlarına gittiler. İzmit Belediyesi de can güvenliği açısından binayı tahliye edip, mühürleme yaptı. Şu anda çalışma yapılıyor. Perde duvarını yarıya kadar getirdiler. Arkadaki yolda da toprak yumuşak olduğu için kayma oldu. Çalışmalar devam edecek. Müteahhitler çalışmaların birkaç gün içerisinde biteceğini söyledi. Ondan sonra vatandaşlarımız evlerine girebilecekler. Belediye bununla ilgili gerekli önlemleri aldı. Tehlike bittiği zaman evlere girilebilecek. Tehlike bittiği zaman mühürlemeyi açarak hane sahipleri evlerine kavuşacaklar" dedi.