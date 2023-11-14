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        Doğal gaz sobasından çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ´ninİzmitilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katında  doğal gaz sobasından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Evde yalnız yaşayan G.S. (85) isimli kadın ise komşuları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:50
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        Doğal gaz sobasından çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ´ninİzmitilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katında  doğal gaz sobasından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Evde yalnız yaşayan G.S. (85) isimli kadın ise komşuları tarafından kurtarıldı.

        İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi Akçakoca Sokak'taki 3 katlı binanın 2´nci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar evde yalnız yaşayan G.S.´yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol alınarak, söndürüldü. Doğal gaz sobasından çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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