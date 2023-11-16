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        Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan çadırdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:20
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        Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan çadırdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

        BENZOİL KLORÜR TESPİTİ

        Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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