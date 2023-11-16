AK Parti'li Şen: Şehirler kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu şehirler olmak zorunda AKPartiGenel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Artık şehirler önceki yüzyılda olduğu gibi sanayi tesislerinin olduğu değil kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu, kurumlarının, mekanlarının olduğu şehirler olmak zorunda" dedi.

AKPartiGenel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Artık şehirler önceki yüzyılda olduğu gibi sanayi tesislerinin olduğu değil kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu, kurumlarının, mekanlarının olduğu şehirler olmak zorunda" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri Kocaeli Kongre Merkezi´nde başladı. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan´ın üstlendiği 'Ötesini Söylemeyeceğim - Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi' isimli, dünyanın birçok yerinden sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen´in katılımıyla gerçekleştirildi. Serginin hemen ardından yapılan Sezai Karakoç Günleri´nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, burada yaptığı konuşmada şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç´u anlattı.

'KALBİMİN EN ÖZENLİ KÖŞESİYLE TEBRİK EDİYORUM'

Daha önce bir boru fabrikasına ait olan, yapılan dönüşümle kongre merkezi haline gelen Kocaeli Kongre Merkezi hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, "Artık şehirler önceki yüzyılda olduğu gibi sanayi tesislerinin olduğu değil kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu, kurumlarının, mekanlarının olduğu şehirler olmak zorunda. Bu dönüşümü sağlamaya yapmış olduğu katkıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehirler gerçekten de yüksek sanat, yüksek kültür üretilen ve tüketilen mekanlar, yerlerdir" dedi.

Sergi ile ilgili de konuşan Şen, "Sanatçılarımız bir üst mertebede, kendilerine dünyanın dört bir yanından buraya geldikleri için, bu eserleri verdikleri için gerçekten kalbimin en özenli köşesiyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.