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        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        KOCAELİ'dehayali şirket kurarak 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:18
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        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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        KOCAELİ'dehayali şirket kurarak 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez ilçesinde hayali şirket vurarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından Körfez ilçesinde 2 şüpheli, Kırşehir´de de 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 85 bin TL, çok sayıda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, 17 farklı kişi üzerine açılmış banka kartları ile 6 cep telefonu ele geçirildi. 3 şüphelinin hesabındaki toplam 416 bin TL´ye bloke konulurken, 6 araca satış yapılmaması için de şerh koyuldu. Yapılan araştırmada şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan D.C.Y., A.D. ve B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        Görüntü Dökümü:

        -Yapılan operasyondan görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Kocaeli / Körfez - Nabi YAZICI

        2023-11-21 01:10:03

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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