Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı

        KOCAELİ'deBahri Göksu, tartıştığı eşi Kezban Göksu'yu tabanca ile öldürdü, araya giren oğlu Salih Göksu'yu (32) da ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'deBahri Göksu, tartıştığı eşi Kezban Göksu'yu tabanca ile öldürdü, araya giren oğlu Salih Göksu'yu (32) da ağır yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Bahri Göksu ile eşi Kezban Göksu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Bahri Göksu, eşi ile araya giren oğlu Salih Göksu'ya tabanca ile peş peşe ateş açıp, kaçtı. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Göksu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Salih Göksu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLAND...
        HAYALİ ŞİRKET KURARAK 8 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLAND...
        Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutukland...
        Hayali şirket kurarak 8 kişiyi 4 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutukland...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü